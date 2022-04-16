Uşakspor evinde oynayacak

UŞAK, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Eskişehirspor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor yarın sahasında Teco Karacabey Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Mehmet Şükrü Közcü görev alacak.
Teknik direktör Ümit Karan, sahadan mutlak galibiyetle ayrılacaklarına inandığını belirterek, "Kazanıp alt tarafla bağlarımızı koparmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğini istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Uşak DHA
2022-04-16 12:27:23
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