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Zehir tacirlerinin araç yedek lastiğe saklanmış bin 386 hap ele geçirildi 4 zahir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi

İHA

Zehir tacirlerinin araç yedek lastiğe saklanmış bin 386 hap ele geçirildi 4 zahir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi

Uşak’ta bin 386 adet sentetik ecza hapı yedek lastiğe saklayan 4 şahıs, ekiplerin dikkatin kaçmadı. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine İzmir Ankara karayolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada her hangi bir uyuşturucu madde bulunmazken yedek lastikte bulunan yarık ekiplerin dikkatini çekti. Yedek lastiği delen ekipler adeta gözlerine inanamadı. Uyuşturucu satıcıları, ellerinde bulundurdukları ve ticaretini yapmak üzere sakladıkları bin 386 adet sentetik ecza hapı yedek lastiğe saklamalarına karşın yine de ekiplerden kaçamadı. Araç içerisindeki 4 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen birisi kadın M.Y., M.B., Y.G. ve Ö.D. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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