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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi uluslararası piyasaya açılıyor

İHA

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hazırlanan tasarımlar uluslararası piyasada yer alabilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi uluslararası piyasaya açılıyor

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde hazırlanan tasarımlar uluslararası piyasada yer alabilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Uluslararası hazır giyim sektöründeki uluslararası markalara koleksiyonlar sunan firma ile Uşak Üniversitesi DTS Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında tasarım, eğitim, bilimsel, teknik iyileştirme faaliyetlerini kapsayan işbirliği protokolü imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleşen protokole Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve firmanın ArGe ve Sürdürülebilirlik Müdürü Kamil Bilir imza attı.

İspanya'da tasarım ofisine sahip olan ve hazır giyim sektöründe birçok uluslararası markaya; tasarımdan üretime kadar ürün, hizmet döngüsündeki her aşamada koleksiyonlar sunan firma ile işbirliği yapacaklarını belirten Rektör Savaş, imzalanan protokol ile gelecek dönemde yapılacak ortak çalışmaların ilk adımının atılmış olduğunu belirtti. Prof. Dr. Savaş, Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi’nin uluslararası alanda da tasarımlarıyla adından söz ettireceğine dikkat çekerek protokolün hayırlı olmasını diledi.

İmza töreninin ardından Rektör Savaş; ArGe ve Sürdürülebilirlik Müdürü Kamil Bilir, Üretimden Sorumlu Tekstil Mühendisli Fatih Kumru ve DTS Tasarım Merkez Müdürü Doç. Eren Öner ile sektörün durumu, bölgesel ihtisaslaşma faaliyetleri, Uşak tekstil sanayisindeki katma değer arayışları, yapılabilecek ortak çalışmalar konularında değerlendirmeler yaptı.

DTS Merkezi'ni ziyaret eden ve tasarım merkezi personelleriyle bir araya gelen tekstil firması yetkilileri, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan görüşmede DTS Tasarım Merkezinin, tekstil firmasına 3 boyutlu tasarım, yüzey tasarımı, koleksiyon hazırlanması, fonksiyonel tasarımlar geliştirilmesi, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında destekler verebileceği ve bu konuda yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

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