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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta aranan 75 kişi yakalandı

İHA

Uşak'ta 1522 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 20 bin 194 kişiyi sorgulandı. Aranan 75 kişi yakalanırken, bunlardan 51 kişi çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı.

Uşak’ta aranan 75 kişi yakalandı

Uşak'ta 1522 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 20 bin 194 kişiyi sorgulandı. Aranan 75 kişi yakalanırken, bunlardan 51 kişi çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen sürçte 28 şüpheli hakkında adli işlem yaptı. Ayrıca; 4956 adet sentetik ecza, 115 gram skununk, 102 gram metafetamin 6 adet ectasy, bir miktar, bir miktar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirdi. KOM Şube Müdürlüğü 2 adet ulusal güvenlik 1 adet mali olmak üzere 3 olaya müdahale ederken 3 şüpheli şahıs hakkında işlem yaptı.

TEM Şube Mücadele Müdürlüğü ekipleri de geçen hafta FETÖ/PDY terör örgütülik operasyonlarda toplam 2 olayda 2 şüpheli şahsa adli işlem yaptı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin; 9 adet nitelikli dolandırıcılık, 4 adet bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 2 adet müstehcenlik, 2 adet banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, (1) adet bilişim sistemlerinin kullanılması yolu İle nitelikli hırsızlık olmak üzere meydana gelen 18 olaya müdahale ettiği bildirildi.
Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 9467 aracın kontrol edildiği, 33 aracın trafikten men edildiği ve 1325 araç sürücüsüne para cezası tatbik edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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