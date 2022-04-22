Bebeğe cinsel istismar davasında 60 yıla kadar hapis istemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bebeğe cinsel istismar davasında 60 yıla kadar hapis istemi

DHA

Bebeğe cinsel istismar davasında 60 yıla kadar hapis istemi


Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)UŞAK'ta, annesinin birlikte yaşadığı sevgilisi Yaşar Ercan (34) tarafından P.T. (2) adlı erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın 2'nci duruşması görüldü. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Ercan hakkında 60 yıla kadar hapis, anne Ceylan T. (27) için ise 1,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.
İzmir'de yaşayan Ceylan T., 6 ay evli kaldığı eşinden 2,5 yıl önce ayrılıp, annesinin yanına taşındı. Ceylan T., bir süre sonra sosyal medya üzerinden Yaşar Ercan ile tanıştı. Çocuğunu daha iyi şartlarda büyüteceğini söylediği belirtilen Ercan için Ceylan T., oğlu P.T.'yi de alarak 8 Mart'ta Uşak'taki evine yerleşerek birlikte yaşamaya başladı. 1 ay sonra Ceylan T., o dönem 2 yaşında olan oğlunu yerde baygın bulup, hastaneye götürdü. Hastanede oğlunun darbedilip, nitelikli cinsel istismara uğradığını öğrenen Ceylan T., şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ercan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yaşar Ercan hakkında 'nitelikli cinsel istismar', 'öldürmeye teşebbüs ve eziyet' suçlarından 60 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede anne Ceylan T. hakkında da 'suçu bildirmemek'ten 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Davanın Uşak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmasına sanık Yaşar Ercan, tutuklu bulunduğu Uşak E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer sanık Ceylan T., taraf avukatları ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) gönüllüleri ise salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, Ercan hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'sistematik eziyet' ve 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından 60 yıla kadar hapis cezası; anne Ceylan T. hakkında ise 'suçu bildirmemek'ten 1,5 yıla kadar hapis talep etti.
'SUÇLUNUN EN ÜST SEVİYEDEN CEZA ALMASI İÇİN BURADAYIZ'
Davanın gönüllü avukatı ve UCİM Uşak İl Koordinatörü Nadide Nur Karakozak, "Annesinin sevgilisi tarafından sistematik şekilde eziyete ve nitelikli cinsel istismara uğrayan ve ölümden dönen çocuğumuzun, Uşak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülmekte olan yargılamasında bugün savcılık mütalaasında sanık Yaşar Ercan'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'sistematik eziyet' ve 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından, öz annenin ise suçu bildirmemekten cezalandırılması talep edildi. Önümüzdeki duruşma karar çıkacak dosyamızda, sanıkların en üst seviyeden ceza alması için UCİM avukatlarımız ve gönüllülerimiz ile yine orada olacağız. İstismara sessiz kalma" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2022-04-22 15:32:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyabet hastaları için üretilen ürünler yoğun ilgi gördü Diyabetle Yaşam Merkezi kitap fuarına renk kattı
YEREL HABERLER Diyabet hastaları için üretilen ürünler yoğun ilgi ...
Uşak’ta aranan 75 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uşak’ta aranan 75 kişi yakalandı
Uşak’ta 23 Nisan coşkuyla kutlayacak
YEREL HABERLER Uşak’ta 23 Nisan coşkuyla kutlayacak
Uşakspor, Şanlıurfa deplasmanına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Uşakspor, Şanlıurfa deplasmanına hazırlanıyor
Seramik makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Seramik makinasının altında kalan işçi hayatını ...
Atık jiletler artık zarar veremeyecek Uşak’ta atık jilet kutusu dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Atık jiletler artık zarar veremeyecek Uşak’ta atık ...
Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi uluslararası piyasaya açılıyor
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi uluslararası ...
Uşak’ta tıbbi aromatik bitkiler BeraLife ile değer kazanıyor
YEREL HABERLER Uşak’ta tıbbi aromatik bitkiler BeraLife ile değer ...
Uşak’ta KÖYDES projelerine 7.1 milyon TL ödenek aktarıldı
YEREL HABERLER Uşak’ta KÖYDES projelerine 7.1 milyon TL ödenek ...
Uşak’ta ‘İlk Yardıma 64 Adım’ projesi
YEREL HABERLER Uşak’ta ‘İlk Yardıma 64 Adım’ projesi
Üniversiteli gençlerden aşevi projesine destek
YEREL HABERLER Üniversiteli gençlerden aşevi projesine destek
Uşak’ta arı üreticilerine toz şeker desteği verildi
YEREL HABERLER Uşak’ta arı üreticilerine toz şeker desteği verildi
Uşak’ın yeni Defterdarı İhsan Mintaş oldu
YEREL HABERLER Uşak’ın yeni Defterdarı İhsan Mintaş oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.