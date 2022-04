Diyabet hastaları için üretilen ürünler yoğun ilgi gördü Diyabetle Yaşam Merkezi kitap fuarına renk kattı

Uşak Belediyesi’nin Ramazanı Şerif münasebetiyle düzenlediği kitap fuarı ve Ramazan Etkinlikleri Çadırı, toplumun her yaş ve her kesimine hitap etti. Kurulan stantlar arasında yer alan Diyabetle Yaşam Merkezi standında vatandaşlar, diyabet hakkında bilgilendi ve diyabet hastaları için faydalı olan ürünleri yakından inceledi.



Ramazan Ayı’nın birinci haftasından itibaren SSK Pazar Yeri’nde eğlence ve kültürün adresi haline gelen kitap fuarı ve Ramazan Ayı Etkinlikleri, birçok renkli ana sahne oldu. Görsel ve işitsel şovların yer aldığı ve eğlence ile maneviyat yüklü gösterilerin yanı sıra, kurulan onlarca kitap satış noktası ve faaliyetleri Uşak Belediyesi tarafından yürütülen çeşitli merkezlerin stantları da Pazar Yeri’nde ilgililerini bekledi.



Uşak Belediyesi bünyesinde yaklaşık bir senedir faaliyet gösteren Diyabetle Yaşam Merkezi de açtığı stantta vatandaşları diyabet hastalığına karşı bilgilendirirken, diyabet hastaları için üretilen siyezli mor ekmek ve şeker içermeyen doğal reçelleri de ziyaretçilerine tanıttı.



“Diyabetle Yaşam Merkezi Bize Çok Destek Oldu”

Standı ziyaret eden 14 yaşındaki Zeynep Naz Aysu, diyabet hastalığı ile yeni tanıştığını belirterek, “Daha iki ay oldu. Diyabet hastalığına sahip olduğumu anladığımla ilk yardım aldığım kuruluşlardan biri, Diyabetle Yaşam Merkezi’ydi. Diyabetli olduğumuz için temin etmemiz cihazlar ve diyet listeleri vardı. Bunların temininde Diyabetle Yaşam Merkezi bize çok destek oldu. Belediye Başkanımız bizi böyle bir projeyle buluşturduğu için minnet duyuyorum ve çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Merkezle, annesinin diyabet hastalığı nedeniyle tanıştığını anlatan Saadet Özkuru, “İlaç temin imkanı, verdikleri eğitimler ve her kesimden insana hitap edebiliyor olması, bizi merkeze karşı çok aydınlattı. Bizi böyle bir imkanla buluşturduğu için belediyemize çok teşekkür ederim” diye konuştu.



“Bizler İçin Fayda Sağlamaya Çalışan Bir Merkez”

5 senedir diyabet hastası olduğunu anlatan Nilgül Duru ise Diyabetle Yaşam Merkezi’nin sunduğu imkanlardan büyük bir memnuniyetle faydalandığını anlatarak, “Düzenlenen spor aktiviteleri ve eğitim programları, ilaç değişim programı ile bizler için fayda sağlamaya çalışan bir merkez. Bizleri bu merkezle buluşturduğu için Belediye Başkanımız Mehmet Çakın’a çok teşekkür ediyorum” dedi.



Ege Bölgesi’nde ilk, Türkiye’de ise ikinci olan ve stant günlerini gördüğü yoğun ilgiyle geride bırakan Diyabetle Yaşam Merkezi, Atatürk Meydanı Caddesi üzerindeki Atatürk Kültür Merkezi yanında hizmetlerini sürdürüyor. Merkez, hafta içi 8.30 ile 17.30, cumartesi günleri ise 09.00 ile 14.00 arasında hizmet vermeye devam ediyor.

