En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-1 kaybeden Uşakspor galibiyeti unuttu. Son olarak Nazilli Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Uşakspor ardından oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Üst üste yaşanan kayıplar nedeniyle alt sıralara gerileyen kırmızı-siyahlılar düşme korkusu yaşamasa da taraftarını üzdü. Teknik direktör Ümit Karan, kalan 2 maçı en iyi şekilde tamamlayacaklarını belirterek, "Prestij mücadelesi vereceğiz. Kırklarelispor ve Pazarspor karşılaşmalarını kazanıp sezonu galibiyetlerle bitirmek istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Uşak DHA

2022-04-25 11:31:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.