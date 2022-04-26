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Uşak Belediyesi ata tohumlarının devamlılığını sağlıyor Çiçekler toprakla, Uşak ahenkle buluşuyor

İHA

Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye bünyesinde kurulan sera içerisinde çeşitli bitkilerin yetişmesini sağlıyor. Park ve refüj düzenlemesinde kullanılan çiçeklerin yanı sıra domates ve biber gibi yenilebilir bitkiler de ata tohumu kullanılarak toprakla buluşturuluyor. Proje ile günümüzde önemi gittikçe artan ata tohumunun yaygınlaşması ve süreklilik kazanması hedefleniyor.

Uşak Belediyesi ata tohumlarının devamlılığını sağlıyor Çiçekler toprakla, Uşak ahenkle buluşuyor

Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye bünyesinde kurulan sera içerisinde çeşitli bitkilerin yetişmesini sağlıyor. Park ve refüj düzenlemesinde kullanılan çiçeklerin yanı sıra domates ve biber gibi yenilebilir bitkiler de ata tohumu kullanılarak toprakla buluşturuluyor. Proje ile günümüzde önemi gittikçe artan ata tohumunun yaygınlaşması ve süreklilik kazanması hedefleniyor.
Karaağaç Mahallesi’nde oluşturulan sera alanında, tohum ekimi ve peyzaj bitkileri yetiştirme işleminin yapıldığı bir proje başlatan Uşak Belediyesi; geçtiğimiz günlerde gençlerin de katıldığı özel bir etkinlik düzenledi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın da katılımıyla peyzaj bitkilerinin yaşayıp yeşereceği toprağa kavuştuğu transfer işlemini gerçekleştiren lise ve üniversite öğrencileri keyifli anlar yaşadı. Etkinlikle önemli bir farkındalığa da imza atıldığını anlatan Başkan Çakın, ekim esnasında gençlerle eğlenceli sohbetler de gerçekleştirdi.

"Kendi çiçeğimizi kendimiz yetiştiriyoruz"
Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Çakın, yaptığı açıklamada yaza yönelik yürütülen peyzaj hazırlıklarının başladığını anlattı. Çakın, “Daha önceleri mevsim bitkilerimizi farklı noktalardan tedarik ediyorduk. Bu sene yaptığımız istişarelerle artık bu çiçekleri kendimiz üretmeye başladık. Seramızda emek emek dikimini gerçekleştirip uygun koşullarda yetişmelerini sağladığımız çiçeklerimizi daha şehrimizin sokaklarıyla buluşturacağız, aşıklar şehrini rengarenk çiçeklerle donatacağız” ifadelerini kullandı.

“Ata tohumuna sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz”
Başkan Çakın ayrıca sera sayesinde, ata tohumu gibi bir değere de sahip çıkıldığını anlatarak; “Doğal ve sürdürülebilir tarımın bir simgesi olan ata tohumuna sahip çıkıyor ve sürekliliğini sağlayabilmek umuduyla onları toprakla buluşturuyoruz. Geçmişten aldığımız ve günümüz koşullarında çok önemli bir hal alan bu miras, gelecekte çok daha önemli bir değere sahip olacak. Gelecek nesli bundan mahrum bırakmamak, ata tohumuna sahip çıkmak ve yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Başkan Çakın’a teşekkür
Serada Başkan Çakın’ın da katıldığı transfer işleminde yer alan ve durumdan duyduğu memnuniyeti anlatan öğrenciler, peyzaj bitkileri üretimi ve ata tohumunun sürekliliğini sağlamaya yönelik girişimler nedeniyle Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a teşekkür etti.
Transfer işleminin ardından gençler ve sera çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Çakın, gençlere derslerinde, belediye personellerine ise yürüttükleri çalışmalarda başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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