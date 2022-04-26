Kaçak alkol üretirken suçüstü yakalandı

– Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı bir köy evinde kaçak alkol üreten bir şüpheli, jandarma tarafından suç aletleri ile birlikte yakalandı.
Aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz ilçesine bağlı bir köyde adli makamlardan aldıkları izinle arama yaptı. Arama yapılan konutta; 20 litre el yapımı rakı ve 9 adet alkol yapımında kullanılan damıtma hortumu ele geçirildiği açıklandı.
Olayla ilgili bir kişi hakkında savcılık talimatıyla adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.