Vali Kocabıyık geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekildi

Hurda olarak alıp 300 bin TL harcadılar! İşte son hali

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Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.



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