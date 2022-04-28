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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi THE listesinde ilk bine girdi

İHA

Uşak Üniversitesi THE listesinde ilk bine girdi

Uşak Üniversitesi THE Impact Rankings 2022 Dünya Sıralamasında bin üniversite arasında yer almayı başardı.
Dünyadaki yükseköğrenim kurumlarıyla ilgili araştırmalar yapan ve raporlar hazırlayan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE), “Impact RankingsÜniversitelerin Etki Sıralaması (2022)” listesini açıkladı. Uşak Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGS) çerçevesinde gerçekleştirilen sıralamada, 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da dünyadaki ilk bin üniversite arasında yer aldı. Değerlendirilen üniversite sayısında bu yıl 2021’e göre yüzde 23 artışın sağlandığı ve 110 farklı ülkeden bin 525 üniversitenin değerlendirildiği açıklandı. Uşak Üniversitesi “SDG4, Nitelikli Eğitim” alanında 2021’de 201300 arasında iken 2022’de 101200 sıralamasında yer almayı başardı.

Uşak Üniversitesinin performansı bir kez daha tescillendi.
THE tarafından yapılan sıralamanın yükseköğretim kurumları açısından önemli olduğuna değinen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Üniversitemizin her yıl daha üst sıralarda yer alması bizleri hem gururlandırıyor hem de motive ediyor. Özellikle eğitimöğretim, sosyokültürel, ArGe ve inovasyon alanlarındaki çalışmalarımız ve yenilikçi projelerimiz ile topluma yönelik performanslarımız tescil edilmiş oluyor. Üniversitemizde uyguladığımız kalite çalışmaları ile stratejik hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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