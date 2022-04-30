Uşakspor'un rakibi Kırklarelispor

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-1 kaybeden Uşakspor yarın evinde Weecoins Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Sinan Özcan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Uşakspor'da Şanlıurfaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören kaleci Amir Güren mücadelede forma giyemeyecek. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2022-04-30 11:18:44



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