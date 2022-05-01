Şüpheli araçtan 4 bin adet uyuşturucu hap çıktı

– Uşak’ta narkotik ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada 4 bin 452 adet uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Uşak il merkezinde şüphelendikleri bir aracı durduran Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları aramada 4 bin 452 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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