Uşaklı şehitler Ramazan Bayramında unutulmadı

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Ramazan Bayramı arifesinde Şekerevleri Şehitliği'nde düzenlenen törenle Uşak’ın şehitleri anıldı.



Uşak protokolü ve şehit ailelerinin katıldığı törende; Kur'anı Kerim okundu ve dualar edildi. Daha sonra şehit mezarlarının üzerine karanfiller bırakıldı.

Şehitikte düzenlenen törene; Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri katıldı.



Daha sonar Vali vekili Muammer Balcı Uşaklı şehit aillerini evlerinde ziyaret ederek Ramazan bayramlarını kutladı.

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