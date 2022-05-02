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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak protokolünden huzurevine bayram ziyareti

İHA

Uşak protokolünden huzurevine bayram ziyareti

Uşak’ta Ramazan Bayramının ilk günü düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya gelen protokol üyeleri, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Uşak, Ramazan bayramının ilk gününü sakin geçiriyor. Kapalı bir havada ve 18 derece sıcaklıkta kutlanan bayramın ilk gününde Vali Vekili Muammer Balcı, Ulu Camide bayram namazı kıldıktan sonra camide bulunan vatandaşlarla ve din görevlileri ile bayramlaştı.
Daha sonra; Atapark Çayzade de düzenlenen kahvaltıda Uşak yöneticileri ve STK temsilcileri bir araya gelerek birbirlerinin bayramını kutladı.
Buradaki kutlamaya; Uşak vali Vekili Muammer Balcı, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ekrem Savaş, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve Uşak Jandarma Komutanı Jnd. Albay Murat Kılıç ve daire ili müdürleri katıldı.
Daha sonra Vali Vekili Mummer balcı ve eşi Hülya Balcı Huzurevini ziyaret ederek yaşlıların bayramını kutladı

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