Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

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Uşak’ta narkotik ekiplerince yüklü miktar uyuşturucu ile yakalanan 2 uyuşturucu taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yapılan kontroller sırasında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç içerisinde ekiplerce yapılan arama çalışmasında 6 kilogram 750 gram esrar ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 5 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şahıs da serbest kaldı.

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