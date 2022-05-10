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Uşak’ta yarık damak ve dudak tedavisi gören bebek İstanbul’a sevk edildi

İHA

Uşak’ta yarık damak ve dudak tedavisi gören bebek İstanbul’a sevk edildi

3 hafta öncesinde yarık damak tanısıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen bebek, gördüğü tedavinin ardından İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Yaklaşık 3 hafta önce İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yarık damak tanısıyla Uşak’a sevk edilen bebek; Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan yoğun bakım yarık damak ve dudak merkezinde tedavi altına alındı. Burada takip ve tedavileri yenidoğan ekibi tarafından yapılan bebeğin, Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerince yarık damağına yönelik tedavisi gerçekleştirildiği açıklandı. Yeni doğan bebeğin Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, tedavi sonrası ailenin isteği üzerine ikamet ettikleri il olan İstanbul'a, Çapa Tıp Fakültesi çocuk yoğun bakım servisine, hava ambulansı ile nakli sağlandığı belirtildi.

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