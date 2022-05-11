Uşak’ta 1 buçuk milyon TL’lik kaçak makaron ele geçirildi

Uşak’ta piyasa değeri 1 buçuk milyon TL’ye yakın olan 9 milyon 830 bin boş kaçak makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir tır durdurdu. Tırın dorse kısmında yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 450 bin TL’lik 9 milyon 830 bin adet boş kaçak makaron ele geçirildi. Olaya ilgili tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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