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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü şarkıcılar, Genç Kuşak Fest’te buluşuyor

İHA

Ünlü şarkıcılar, Genç Kuşak Fest’te buluşuyor

Derya Uluğ, Eypio ve Sefo gibi sevilen şarkıcıların katılacağı ve Genç Kuşak Topluluğu’nun düzenlediği Genç Kuşak Fest 14 Mayıs’ta başlıyor.
Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen Genç Kuşak Topluluğu, 14 16 Mayıs tarihleri arasında Uşaklı vatandaşlara unutulmaz bir festival düzenlemeye hazırlanıyor. Festivalde kentin en işlek alanlarından olan Atapark’ta gerçekleşecek olan festivalde, birbirinden farklı ve heyecanlı etkinliklerin yanı sıra; birbirinden ünlü isimlerin söyleşi ve konserleri de yer alacak.

Festival, ilk günü olan 14 Mayıs’ta şehrin merkezinde yer alan İsmet Paşa Caddesi’nde gerçekleşecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Saat 16.00’da Eski Belediye önünden hareket edecek olan jonglör, maskot kostümlü animatörler ve çeşitli topluluk grupları, etkinlik alanı Atapark’a kadar görkemli bir yürüyüş gerçekleştirecek. Kalabalığın Atapark’a ulaşmasının ardından festivalin resmi açılışı, Sosyal Medya Fenomeni Halil Söyletmez’in katılımıyla gerçekleşecek söyleşi etkinliğinde yapılacak.
Açılışın birlikte nefes kesen gösterilerin sahne sırası başlayacak. Saat 18.00’da Karizma Show Grubu’nun gerçekleştireceği Basket Show, izleyenlerin festivalin heyecanına heyecan katacak. 18.30’da gerçekleşecek Paramotor Paraşüt gösterisi ile de Uşak semalarında uçan bir paraşütçü, gökyüzünde eşsiz gösteriler sergileyecek. Heyecanın bir an bile azalmadığı Genç Kuşak Fest’te, saat 19.00’da da bir FlyBoard gösterisi gerçekleşecek. Gençliğin Merkezi Kule Altı’nın yanında yer alan süs havuzunda gerçekleşecek gösteri, su ile adeta dans eden bir akrobatın, izleyenlerin heyecanına heyecan kattığı bir etkinlik olacak.

Sevilen şarkıcı Eypio ve Derya Uluğ hayranlarıyla buluşacak
Müzik ve dansın merkezi olacak olan Genç Kuşak Fest’in birinci günü akşamı, adeta bir sanatşölenine dönüşecek. Saat 19.30’da başlayacak Uşak Üniversitesi Dans Etkinlik ve Müzik Topluluğu (USDEM) konserinin hemen ardından, müzik listelerini alt üst eden, kendine has yorumuyla rap müziği hemen her kitleye sevdiren Eypio, 21.00’da sahneye çıkacak. 15 Mayıs günü ise alk danslarından modern danslara, dj performanslarından çeşitli sahne şovlarına kadar pek çok etkinliğin gerçekleşmesinin yanı sıra saatler 17.00’ı gösterdiğinde başlayacak olan ColorFest’in ardından saat 21.00’da, son zamanlarda şarkıları ve sahne performansıyla en çok konuşulan sanatçılarından Derya Uluğ, sevenleriyle buluşacak.,

Festivalin son günü olan 16 Mayıs’ta da tempo bir an olsun düşmeyecek Her biri birbirinden keyifli ve heyecan dolu sportif faaliyetler, çeşitli yarışmalar ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra; saat 15.00’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nin karşısında yer alan Uşak Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek olan drift gösterisi de izleyicilerinin nefesini kesecek. Aralıksız heyecana, bitmek bilmeyen bir hazza sebep olacak sportif ve sanatsal faaliyetler, Saat 12.00’dan 19.00’a kadar sürecek.

Büyük final konseri Sefo’dan
Büyük finale sayılı saatler kala, saat 19.00’da; Uşak Belediyesi Kent Orkestrası sahnenin tozunu attıracak. Saat 21.00’a kadar sürecek olan konserin ardından mikrofonu, son zamanların gündemden ve çalma listelerinden düşmeyen müzisyen Sefo devralacak.
Genç Kuşak Topluluğu tarafından, şimdiye kadar şehirde yapılmış en büyük gençlik festivali olma özelliğini taşıyacak olan Genç Kuşak Fest aynı zamanda; ayak tenisinden mini tekne yarışmasından dart turnuvasına, yarışmalarından çeşitli spor müsabakalarına kadar her alanı kapsayacak.

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