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Uşak protokolü Yeşil Karaağaç Göledinde 40 poşet çöp toplandı

İHA

Uşak protokolü Yeşil Karaağaç Göledinde 40 poşet çöp toplandı

Uşak’ta düzenlenen etkinlikle Uşak İl Jandarma Komutanlığı, il protokolü ve öğrenciler, Yeşil Karaağaç Piknik ve Mesire Alanındaki atıkları topladı.
Düzenlenen etkinliğe Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Uşak Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Jandarma Ekipleri ve Latife Hanım Anaokulu öğrencileri katıldı. Etkinlikte protokol üyeleri, jandarma personeli ve öğrenciler gölet etrafında bulunan çöpleri topladı. 40 poşet çöp toplanılan etkinlikte, öğrencilerle sohbet de eden protokol üyeleri, anaokulu öğrencilerine çevre temizliğinin önemi hakkında bilgiler verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, bu bölgede Uşak Belediyesi tarafından yürütülen bir yenileme çalışmasının bulunduğunu hatırlatarak, “Uşak’ımızın dört bir yanında bulunan mesire alanlarımıza bir yenisini daha kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Miniklerle birlikte yapılan bu çevre temizliğinin önemli bir farkındalığa sebep olduğunu da belirten Başkanı Çakın, bu mesire alanının daha da zenginleştirilip güzelleştirileceğini anlattı.

Başkan Çakın duyarlı olmaya davet etti
Konuşmasında alanı ziyaret edecek olan vatandaşlardan bir ricada da bulunan Başkan Çakın, “Miniklerle gerçekleştirilen bu temizlik etkinliğiyle birlikte halkımızın kullanımına sunulan bu hizmetlerin, vatandaşlarımızın sahip çıkması ile anlam kazanacağını hatırlatmak istiyorum. Bizim tek ricamız, bu alanın tadı çıkarılırken bölgeye zarar verilmemesi. Yakın zamanda inşallah burayı daha da zenginleştirip güzelleştirecek faaliyetleri hayata geçireceğiz” diye konuştu. Alandaki temizlik çalışmalarının ardından miniklerle hatıra fotoğrafı çektiren protokol üyeleri, öğrencilere günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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