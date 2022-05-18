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Ege’nin lideri Gedik Piliç, ihracatta Türkiye 2.’si oldu Geçen yıl 70 ülkede 85 milyon dolar ihracat yapan Gedik Piliç, 2022 yılı için 100 milyon dolar hedef koydu

İHA

Ege’nin lideri Gedik Piliç, ihracatta Türkiye 2.’si oldu Geçen yıl 70 ülkede 85 milyon dolar ihracat yapan Gedik Piliç, 2022 yılı için 100 milyon dolar hedef koydu

Kanatlı sektörünün lider markası Gedik Piliç, 2021 yılında gerçekleştirdiği 85 milyon liralık ihracatıyla Ege Bölgesi’nde 1., Türkiye genelinde ise 2. sırada yer alarak ülke ekonomisine büyük bir katkı sağladı. Genişleyen ihracat ağını yaklaşık 70 ülkeye çıkaran Gedik Piliç, 2022 yılı hedefini 100 milyon dolar olarak belirledi.

1968 yılından bu yanana kanatlı sektörünün lider beyaz et üreticilerinden birisi olan Gedik Piliç, her geçen gün ihracat alanlarını daha da genişleterek hem Ege Bölgesi hem de Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Korona virüs pandemisi ve dünya gelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen yaptığı yatırımlarla büyümeye devam eden Gedik Piliç, 2021 yılı verilere göre tavukçuluk sektöründe en fazla ihracat yapan Ege Bölgesi’nde 1’inci, Türkiye genelinde ise 2’inci marka olarak önemli bir başarıya imza attı. Rusya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Venezüella, Maldivler, Kıbrıs, Libya, Fas, Irak, İran, Gürcistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Katar, Ürdün, Haiti, Mozambik, Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Angola, Liberya, Moritanya, Kuveyt, Abazya, Kosova, Togo, Benin ve Sierra Leone başta olmak üzere dünyanın 70’e yakın ülkesine ihracat yapan Gedik Piliç, teknolojik yatırımları sayesinde ürün yelpazesine eklenen kaliteli ürünleriyle ihracat ağını her geçen gün daha da artıyor.

Ülke ekonomisine 33,5 milyon dolar katkı sağladı
2018 yılında 11 milyon 173 bin kilogramlık ihracatıyla 11,5 milyon dolar gelir elde eden Gedik Piliç bu rakımı 2019 yılında 12 milyon 385 bin kilograma karşılık 12 milyon dolar, 2020 yılında 26 milyon 177 bin kilograma karşılık 20 milyon dolar ve 2021 yılında ise 57 milyon kilograma karşılık yaklaşık 85 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2021 yılının ilk 4 aylık döneminde 11 milyon 880 bin kilogram ihracata karşı 14 milyon dolar gelir sağlayan firma, 2022 yılının ilk 4 ayında ise geçen yılın aynı dönemini 3’e katlayarak 22 milyon 753 bin kilogram ürün ihraç ederek ülke ekonomisine 33,5 milyon dolar katkı sağladı.

“85 milyon dolar ihracatımızı 100 milyonun üzerine çıkacağız”
Sektöre birçok konuda öncülük yapan Gedik Piliç’in kaliteden hiç taviz vermeyen misyonu sayesinde ihracatta önemli bir başarı yakaladığını kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, “2020 yılında pandemiyle bizim çok düşük bir ihracatımız vardı. 15 milyon dolarlar da falandı. Biz bunu 2021 yılında yaklaşık 4’e 5’e katladık. Yani 85 milyon dolar gibi bir ihracatımız oldu. Türkiye genelinde tavukçuluk sektöründe ihracatta 2. sıradayız, Ege İhracatçılar Birliği’nde (EİB) ise 1’inci sıradayız. Bu önümüzdeki yılda ve bu yıl içerisinde görünen o ki tahminim 100 milyonun üzerine çıkacağız” dedi.

“İhracat ağımız yaklaşık 60 70 ülkeye çıktı”
Ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için ihracat ağını genişletmek için yatırımlara devam ettiklerine işaret eden Osman Gedik, “Önceki yıllarda yapmış olduğumuz ihracat yaptığımız ülkelerden farklı yeni girdiğimiz pazarlar var. Bunlar arasında Orta Amerika ülkeleri var. Uzak Doğuda değişik bölgeler var. Son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri ile Orta Afrika ülkeleri dahil oldu. İhracat ağımızı olarak yaklaşık 60 70 ülkeye çıktık. Bu iş tabi ki kaliteyle başlıyor, kalite olmazsa olmazlardandır. Bir ürünü ülkeye gönderdiğimizde o ülke bu ürünü takdir ediyor ve beğeniyorsa arkası gelmeye başlıyor. Biz bir ülkeye ihracata başladığımızda o ülke tamamen kapanmıyor, hep bir yenisi şeklinde gidiyor. Bir parti ürün gönderdiğinde ürün kalitesi görülünce bu ürünü tercih ediyor” diye konuştu.

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