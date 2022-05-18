İki otomobilin çarpıştığı kazada 7 aylık hamile kadın ve annesi öldü, 3 yaralı



Feyzi DAVULCU/UŞAK,(DHA)UŞAK'ta, iki aracın karıştığı trafik kazasında 7 aylık hamile Elif Baki (22) ile annesi Saadet Coşkun hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-Ulubey yolu üzerinde, kırsal Omurca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ulubey'den Uşak yönüne giden Bilal Baki (27) yönetimindeki 64 EB 095 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ebru Güven'in (24) kullandığı 64 AAB 577 plakalı otomobille çarpıştı. Güven yönetimindeki otomobil çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 7 aylık eşi Elif Baki (22) ile annesi Saadet Coşkun'un (53) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ebru Güven, Bilal Baki ve aynı araçta bulunan Sezgin Can Coşkun ise ambulanslarla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak FEYZİ DAVULCU

2022-05-18 20:33:46



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