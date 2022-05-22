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Uşak’ta kumar oynayan 14 kişiye para cezası verildi

İHA

Uşak’ta kumar oynayan 14 kişiye para cezası verildi

Uşak’ta 2 kıraathane ve 1 derneğe yapılan kumar operasyonunda 14 kişiye 25 bin TL para cezası kesildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde 2 kıraathane ve 1 dernek lokalinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler 3 farklı adreste kumar oynayan 14 kişi 25 bin 466 TL para cezası kesti. Ayrıca kumardan elde edildiği belirlenen 5 bin 700 TL’ye de ekiplerce el konulurken işletme sahipleri hakkında da adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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