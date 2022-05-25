Uşak'ta 'Sağlıklı Gelecek Bisikletle Gelecek' projesi hayata geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta 'Sağlıklı Gelecek Bisikletle Gelecek' projesi hayata geçirildi

İHA

Uşak'ta 'Sağlıklı Gelecek Bisikletle Gelecek' projesi hayata geçirildi

Uşak Belediyesi ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü anlaşmasıyla hayata geçirilen “Sağlıklı Gelecek Bisikletle Gelecek” projesinde yer alan pilot okullara bisiklet, koruyucu ekipman ve akıllı saat dağıtımı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın müjdelediği “Sağlıklı Gelecek Bisikletle Gelecek” projesi hayata geçirildi. Uşak Belediyesi ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen projede, pilot okul olarak seçilen Alper Günbayram ve Saime Sefa Erdoğan Ortaokullarında eğitim gören 60 öğrenciye bisiklet, kask ve akıllı saat dağıtımı, düzenlenen törenle yapıldı. Alper Günbayram Ortaokulu Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, öğrenci velileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Çocuklarımızın bisiklet kullanması son derece anlamlı”
Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, belirlenmiş olan iki pilot okulun öğrencileriyle birlikte bir araya gelindiğini anlatarak; “Projemizin amaçlarından biri olan sağlıklı neslin inşası için çocuklarımızın bisiklet kullanması son derece anlamlı. Bizler de hem çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri hem de temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Çakın; projenin Uşak Belediyesi ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütüldüğünü hatırlatarak; “Bu proje okullarımız çevresinde ikamet eden ve bisiklete ihtiyaç duyan öğrencilerimize bisikletlerini teslim ettik. Akan trafikte bisiklet kullananlar için önemli bir nokta olan yol çizgilerini ve trafik işaretlerini yeniledik. Bu sayede öğrencilerimizin, bisikleti hayatlarının bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de çocuklarla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, “Bu proje, çocuklarımızın hem vücut sağlıklarını korumak hem de çevre temizliğine olan duyarlılıklarını artırmak adına gerçekleştirdiğimiz bir proje. Temennim; iki proje okulumuzda başlayan bu etkinliğin, diğer okullarımızda da devam etmesidir. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Çakın’a ve ekibine, bu konudaki katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Artık evden okula yürüyerek değil, bisikletle geleceğim”
Etkinliğe katılan öğrencilerden Zahide Leylek, projenin kendisini çok mutlu ettiğini anlattı. Leylek, “Artık evden okula yürüyerek değil, bisikletle geleceğim” diye konuştu.
Spor salonunda gerçekleşen etkinlik, protokol üyeleri ve öğrencilerin bisiklet sürmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çakın, festivalde dereceye giren vatandaşların ödüllerini verdi
YEREL HABERLER Başkan Çakın, festivalde dereceye giren vatandaşların ...
Dünya Şampiyonu Ali Peker, memleketinde coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Dünya Şampiyonu Ali Peker, memleketinde coşkuyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.