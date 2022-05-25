Uşak'taki orman yangınında 1,5 dekar alan zarar gördü

Uşak'ta meydana gelen orman yangınında 1,5 dekar alan zarar gördü.
Uşak'ta Sivaslı ilçesine bağlı Ketenlik köyü yakınlarında ormanlık bir alanda yangın çıktı. İhbarlar üzerine yangın yerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 4 arazöz, 2 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracının yaptığı çalışmalarla yangın kontrol altına alındı. 1,5 dekar alanın kül olduğu yangınla ilgili ekipler soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.