Ortaokulu öğrencileri engelli bireyler için robot el yaptı

Uşak Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için robot bir el üretti.



Engelli fertlerin yaşamını kolaylaştırabilmek düşüncesiyle yola çıkan Uşak Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, bu alanda “Elimden Tut” isimli bir çalışma başlattı. Esmagül Gençdal, Emine Çilem Ay ve Alimenur Kuru isimli üç öğrenci, Psikolojik Danışman Canan Teski rehberliğinde bir robot el üretti.



Bu robot elin hazırlanmasında öğrenciler okullarında öğrendikleri 3D tasarım ve baskı bilgisini kullandı. Robot elin üretim süreci Robotik Kodlama Atölyesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Süheyb Işık’ın gözetiminde gerçekleşti.



Hazırlanan robot el parmaklarının bir kısmı ya da elinin tamamı olamayan bireyler tarafından kullanılabilmekte. Bilekten aldığı güç ile çalışan el, tutma, kavrama ve cisimleri taşıma gibi pekçok harekette kullanıcısına yardımcı oluyor. Bu sayede robot eller engelli bireylerin hayatları kolaylaştırıyor. Özel bireylerin kendilerini eksik değil farklı, hatta güçlü hissetmelerini de sağlayan roboteller, 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin kişiye özel tasarım avantajını kullanılarak, kullanıcıların tercih ettikleri temalarda ve renklerde üretilebiliyor.



Uluslararası Robot El Derneği gönüllülerince tasarlanan farklı türlerdeki modellerden yararlanılarak uygun el modeli ölçeklendirildi. Sol eli olmayan bir çocuk için hazırlanan model 3D yazıcı kullanılarak parça parça basıldı. Basılan parçaların lastik, vida ve cırt cırt gibi malzemeler kullanılarak montajı yapıldı. Daha sonra asıl kullanıcısı olacak sol elinin bir kısmı ve parmakları olmayan gönüllümüzce deneme yaptırıldı.



Okul Müdürü Mutlu Kozak, yaptığı açıklamada; “Okulumuzun misyonu günümüz son teknolojileri ile öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktır. Okulumuzda gerek bilimsel, gerek teknolojik birçok çalışmalar yapılıyor. Bu tür projeler yapılan çalışmaların meyvesi niteliğindedir. Öğrencilerimizi böyle güzel bir projeyi başarıyla hayata geçirdikleri için tebrik ediyorum” dedi.

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