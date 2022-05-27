Bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs kurtarılamadı

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Uşak'ta bıçaklanarak ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Birinci Çevre Sokak'ta iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada P.A. (15), Osman Kara'yı (37) bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Osman Kara yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan P.A. ve beraberindeki 2 şüpheli şahıs, ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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