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Bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs kurtarılamadı

İHA

Bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs kurtarılamadı

Uşak'ta bıçaklanarak ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Uşak'ta, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Birinci Çevre Sokak'ta iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada P.A. (15), Osman Kara'yı (37) bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Osman Kara yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan P.A. ve beraberindeki 2 şüpheli şahıs, ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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