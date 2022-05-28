ModaFest, geri dönüşümden yapılan kıyafetlerin defilesiyle başladı

Uşak’ta düzenlenen ModaFest, pet şişelerin geri dönüşümünden sonra yapılan kıyafetlerin defilesiyle birlikte başladı.

Uşak Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen UKAMER’in düzenlediği ModaFest, yapılan defile ile birlikte başladı. Binlerce pet şişenin geri dönüşümünden sonra elde edilen kıyafetlerin sergilendiği defileye Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve protokol üyeleri katıldı.



Defile öncesinde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti. Konuşmasına devam eden Başkan Çakın, “Ne yapsak az olduğunu biliyoruz. Biz de UKAMER bünyesinde yapmış olduğumuz, biraz önce sizlerle de paylaştığımız tanıtım videosunda, ilham veren kadınlarımızla biraraya geldiğimizde bir fikir olarak ortaya çıkmıştı ModaFest. Özellikle 2 seneyi aşkın bir süre boyunca başta esnaflarımız olmak üzere hayatımızı her anlamda etkileyen pandeminin izleri en kısa süre içerisinde hayatımızdan çıkarmak için, girişimci kadınlarımıza bir nebze de olsa imkan sağlamak, onları bir alışveriş festivalinde biraraya getirip bu cesaretli girişimlerine katkı sağlamak için ModaFest gerçekleştirme fikri ortaya çıkmıştı. O günden sonra kadın girişimcilerimizle beraber gerçekten Uşağımıza yakışacak bir festivali hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Çok şükür bugün gerçekten de büyükşehirlerde görmeye alışkın fuar konseptinde etkinliği sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.



Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılışı yapılan festival, defile ile birlikte devam etti.

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