Uşak'ın tarhanasından sonra helvası ve gelin tatlısı da tescillendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ın tarhanasından sonra helvası ve gelin tatlısı da tescillendi

İHA

Uşak'ın tarhanasından sonra helvası ve gelin tatlısı da tescillendi

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın (UTSO), yaklaşık 1 yıldır yürüttüğü çalışmalar sonucu 'Uşak Helvası' ve 'Uşak Gelin Tatlısı'nın tescillendiğine dair karar Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi sitesinde yayınlandı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir, yapmış olduğu yazılı açıklamada, yaklaşık 1 yıldır yürütülen çalışmalar neticesinde Uşak helvası ve Uşak gelin tatlısının tescillendiğine dair kararın Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi bültenlerinde yayınlandığını müjdeledi. Uşak’ın yöresel ürünlerinin coğrafi işaretler aracılığıyla tescil edilerek koruma altına alınması ve ekonomik katma değerinin arttırılması amacıyla başlatılan coğrafi işaret çalışmalarında önemli bir yol alındığını da belirtti. Coğrafi işaretin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Türkiye'deki yöresel ürünlerin geleneksellik ve kalite bakımından değerlendirilmesi sonucu bu ürünlere verilen tescil işareti olduğunu da sözlerine ekleyen UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemirli, “Söz konu işaret tescili ile ürünün standardı ve geleneksel özellikteki üretim metodu korunmuş olunur. Kültürel bu değerlerin korunması yanında coğrafi işaretler ürüne pazarlama gücü katar ve ürünün gerçek üreticilerini koruyan bir kollektif hak olarak kalkınmaya aracılık etmektedir. Coğrafi işaretin en önemli faydası ise ürünlerin sahtesinin piyasada satılmasını engellenebilmesidir. Bu nedenle UTSO olarak ilimizin kültürel değerlerini koruma altına almak için çalışmalar yaptık. Artık Uşak helvası ve Uşak gelin tatlısı veya gelin helvası (yani kırmızı helva) Uşak adına tescillenmiş ürünler arasında yer alıyor. Uşak tarhanası, Eşme kilimi ve daha önce tescili Odamız tarafından alınmış Uşak Halısından sonra, geçtiğimiz yıl, gelin tatlısı, helva, haşhaş ezmesi ve ev baklavasının da korunması ve markalaşması için gerekli girişimleri başlatmıştık” şeklinde konuştu.

“Coğrafi işaret, uzun soluklu bir çabanın ürünüdür”
Konuşmasına devam eden Başkan Selim Kandemir, coğrafi işaret çalışmalarının, uzun soluklu bir çabanın ürünü olduğunu belirterek çalışmalar sırasında yoğun br emek verildiği ve coğrafi işaret alacak ürünlerin en ince detaya kadar incelendiğini belirtti. Yaklaşık olarak 1 yıldır yapılan çalışmalar neticesinde Uşak helvası ve Uşak gelin tatlısının tescillendiğine dair kararın, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi bültenlerinde yayınlandığını ifade etti.

“Uşak baklavamız ve Uşak haşhaş ezmemiz için çalışmalarımız sürüyor”
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini açıklayan Selim Kandemir, Uşak baklavası ve Uşak haşhaş ezmesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, yaz aylarında bu iki başvurunun da onaylanarak coğrafi işaretlerini alacaklarını düşündüğünü dile getirdi.
Kandemir konuşmasının devamında; “İlimizde üretimi yapılan Uşak tarhanası, Uşak helvası, Uşak gelin tatlısı, Uşak haşhaş ezmesi ve Uşak baklavamız diğer illerden ve yurtdışından yoğun talep görüyor. Ürünlerimizi tescil ettirdikten sonra üretimin yaygınlaştırılması ve ekonomimize en verimli biçimde entegre edilmesi hususu önem kazanıyor. Biz de konunun bütün taraflarıyla bir araya gelerek çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştıracağız. Geleneksel metotlarla elde edilen bu ürünlerin kalite standartlarının bozulmaması 'Coğrafi İşaret' ile mümkün olabiliyor. Alınan coğrafi işaretle, tüketiciler satın aldıkları ürünün Uşak’tan olacağını bilecek ve gerek Uşak helvasını gerekse Uşak gelin tatlımızın kalite farkını diğer helvalardan ayrıştırabilecek. Bu, üreticimizin pazarlama faaliyetlerini geliştirerek ilimize olan katkının artmasını sağlayacak. Böylelikle Uşak’ın yöresel ürünlerinin tescillenmesi ile marka şehre doğru bir adım daha atılmış olunacak. Çalışmalarımız bunlarla kalmayacak ve devamını getireceğiz. Bir sonraki hedefimiz de bu ürünlerimizi Avrupa bazında tescilletmek ve üretimin standartlarının dışına çıkılmamasını sağlayarak, gelecek kuşaklarımıza kalıcı bir miras bırakmaktır. Bu vesileyle, ilimizde gıda üretimini sağlayan tüm paydaşlarına ve yöresel ürünlerimizin korunması noktasında emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yeni coğrafi işaretlerimizin tüm üreticilere ve Uşak’ımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öğrenci yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Uşak'ta otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız ...
Sürat yapan otomobil, 2 üniversite öğrencisini yaşamdan kopardı
YEREL HABERLER Sürat yapan otomobil, 2 üniversite öğrencisini ...
Ünlü manken, ModaFest’te duygulandırdı
YEREL HABERLER Ünlü manken, ModaFest’te duygulandırdı
Kazada ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Simge, Uşaklı gençleri coşturdu
YEREL HABERLER Simge, Uşaklı gençleri coşturdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.