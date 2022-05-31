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Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı (2)

DHA

Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı (2)


OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Uşak'ta yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencileri Sude Ürer'le (23) ve Mısra Buse Uğurlu'ya (25) çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hüseyin Kaya'nın (28) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Bel ve bacaklarında kırıklar bulunan Kaya'nın durumunun ağır olduğu, ameliyata alınacağı öğrenildi. Kaya'nın 1.44 promil alkollü olduğu belirlendi. (DHA)Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2022-05-31 17:30:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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