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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencilerinin ölümüne neden olan sürücü aşırı alkollü çıktı

İHA

Uşak'ta aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobilin çarptığı iki üniversite öğrencisi, olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kan testinin ardından sürücünün 1.44 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Üniversite öğrencilerinin ölümüne neden olan sürücü aşırı alkollü çıktı

Uşak’ta aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobilin çarptığı iki üniversite öğrencisi, olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kan testinin ardından sürücünün 1.44 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Kaza, Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddialara göre bir benzinlikte alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Uşak Üniversitesi Gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sude Ürer (23) ve Sanat Tarihi 3. sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu’ya (25), Hüseyin Kaya (28) kontrolündeki 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 öğrenci savrulurken Hüseyin Kaya’nın da direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Taklalar atan araç, benzinlikte park halinde bekleyen tırlara çarparak durabildi. İhbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 öğrenci de olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Hüseyin Kaya da ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca araç sürücüsü Hüseyin Kaya’nın da aracı yüksek hızla kullandığı ve hastanede yapılan kan testinde de 1.44 promil alkollü olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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