Uşak’ta şarampole uçan araçtan 2 kişi ağır yaralandı

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Uşak’ta kontrolü kaybolarak şarampolden uçan araç içerisindeki 4 kişiden 2’si ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak Gediz Karayolu üzerinde Emirfakı köyü yakınlarında meydana geldi. M.Y. (53) kontrolündeki 35 AK 5235 plakalı otomobille Gediz istikametine seyir halindeyken araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç, takla atarak 20 metrelik şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü M.Y., H.D. (39), H.A. (42) ve H.H.V.’yi (25) kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. M.Y. ve H.D.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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