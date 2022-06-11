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Bakan Bozdağ Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışına katıldı

İHA

"Çocuk Görüşme Merkezi" Uşak'ta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla açıldı.

Bakan Bozdağ Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışına katıldı

"Çocuk Görüşme Merkezi" Uşak'ta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla açıldı.
Uşak Belediyesi At Çiftliği'nde gerçekleştirilen açılış törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve protokol üyeleri katıldı.
90 yıldır uygulanan ve zaman zaman tartışmalara da neden olan icra yoluyla çocuk teslimine son verilen uygulama hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bugün burada yaptığımız çocuk görüşme merkezlerinden birinin ilk resmi açılışını yapıyoruz. Açılışını yaptığımız merkezin, bu çağımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyorum. Çocuk görüşme merkezleri, bizim çocuklarımıza daha doğru ifade ile geleceğimize verdiğimiz ehemmiyetin bir göstergesidir. Bir milleti ayakta tutan sadece yetişkinlerin gayreti çabası değil, gelecekte ülkeyi emanet edecekleri çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi, onların üstün yararının her şeyin üstünde tutulmasıdır, çocuk söz konusu olduğunda adeta akan suları durduran ve çocuğun hak ve hukukunu her şeyin üzerinde tutan bir anlayışın, devletin başından itibaren her bir kurum ve kuruluşunda, her yerde egemen olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gelecekte ülkemizi ve milletimizin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımızın iyi yetişmesi için üstün çabaları ortaya koydu. Özellikle son 20 yıl içerisinde AK Parti iktidarı döneminde attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu anayasamızın, milletimizin ve kurumlarımızın öncelikli gündemi haline getirdik. Bildiğiniz gibi Anayasamızın 10. maddesi eşitlik maddesidir. Bu madde temel bir ilkeyi ortaya koymaktadır. Ama hepimiz biliyoruz ki ülkemizde dezavantajlı gruplar var. Bir yandan kadınlarımızın aleyhine olumsuz pek çok hadise var. Öte yandan çocuklarımız, engelli kardeşlerimiz, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizin aleyhine pek çok olumsuz sonuç var.
Gördük ki eşitlik ilkesini uyguladığımız zaman tam anlamıyla aradaki dezavantajı ortadan kaldırma imkanı yok. O nedenle Anayasa'ya ‘öncelikle kadınlar ve erkekler, eşit haklara sahiptir’ diye açık açık yazdık. ‘Devlet bu eşitliği hayata geçirmekle yükümlüdür’ diye devlete de görev yükleyen emir veren bir kural koyduk. Ama buna rağmen devlet bu yükümlülüğü eşitlik ilkesine riayetle yerine getirdiğinde aradaki farkın kapanmayacağını fark edince, bu sefer Anayasamızda ilk defa pozitif ayrımcılık diye bilinen bir ilkeyi getirip koyduk. Kadınlar ile çocuklar, engelliler, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz lehine eşitlik ilkesine aykırı, alınacak tedbirlerin ve uygulanacak kararların anayasaya aykırı olarak değerlendirilemeyeceği noktasında özel ve ayrıcalıklı pozitif bir düzenlemeyi getirip koyduk” dedi.
Konuşmaların ardından dualar eşliği ve kurdele kesimiyle açılan Çocuk Görüşme Merkezi binası gezen Bekir Bozdağ ve beraberindeki heyet bina ve uygulamalar hakkında sohbet etti. Buradaki programın son bulmasıyla birlikte Bakan Bozdağ, Uşak Valiliği'nde Vali Turan Ergün'ü ziyaret etti. Burada Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet ekiplerince düzenlenen manga tarafından karşılanan Bakan Bozdağ, Valilikte hatıra defterini doldurdu.

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