Bakan Bozdağ: Çocukların 'teslime konu eşya' olarak tutanaklarda nitelendirilmesini sona erdirdik

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Uşak'ta Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, çocuk tesliminin icra aracılığıyla yapılmasına yönelik uygulamanın kaldırıldığını belirterek, "Çocukların 'teslime konu eşya' olarak tutanaklarda nitelendirilmesini sona erdirdik" dedi.

Uşak Belediyesi'nin At Çiftliği Spor Tesisleri içerisinde düzenlenen Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, velayet altındaki çocukların teslimi ve kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapıldığı Çocuk Görüşme Merkezleri'nin geleceğimiz olan çocuklara verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi. Bakan Bozdağ, Anayasa'ya 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir' ifadesinin açıkça yazıldığını, çocuklara, engellilere, kadınlara, şehit ailelerine ve gazilere yönelik pozitif ayrımcılık yapıldığını kaydetti.

'ADLİ GÖRÜŞME ODALARINI TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'

Anayasa'ya çocuk haklarına ilişkin de emredici hüküm konulduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, "Çocuk Koruma Kanunu'nu çıkarıldı. Bu kanunun müstakil bir yasa. Uluslararası çocuk kaçırmanın hukuki yön ve kapsamına dair bir kanun da çıkardık. Hem Türkiye'de hem yurt dışında çocukları kaçıran değişik simsarlar, şebekeler, örgütler ve çocuklarımıza düşmanlık yapanlar var. Bunlarla ilişkili uluslararası düzeyde iş birliğimizi artırmak, yerelde de bu konuda dayanışmayı hukuksal bir zemine oturtmak maksadıyla bir başka kod kanun çıkardık. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un da aileyi, kadını, çocuğu koruyan tarihi bir reform oldu. Adalet Bakanlığı bünyesindeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, mağdurların hak ve hukukunu gözeten çalışmalar yapıyor. Aralarında kadınlar ve çocukların bulunduğu suç mağdurlarının ifadeleri uzmanlar eşliğinde alındığı adli görüşme odaları da önemli bir adımdır. Adli görüşme odalarından bugüne kadar 40 binin üzerinde çocuk faydalandı. Adli görüşme odalarını Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız" dedi.

'ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİNİ BOZAN, UTANÇ VERİCİ UYGULAMAYA SON VERİLMİŞTİR'

Çocuk tesliminin icra aracılığıyla yapılmasına son verildiğine dikkati çeken Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından bu yana, öncesi de var, maalesef çok büyük bir utancı adeta bugüne kadar hep beraber seyrettik. Nedir o? Herhangi ihtilaf nedeniyle boşanmış ailelerden velayeti birinde olan çocuklarımızın diğer velisiyle görüşmesi, ilişki kurması icra marifetiyle yapılıyor, dosyada çocuk 'teslime konu eşya' olarak not ediliyordu. İnsan gözüyle çocuğa bakmayan, çocuğu 'teslime konu eşya' olarak nitelendiren bir ayıbı hukukumuzdan çıkardık. Önceki uygulama sırasında yaşanan, vicdanları yaralayan görüntüleri de ortadan kaldırdık. Çocuk teslimi konusundaki utancı hukuktan çıkardık. Çocuk görüşme merkezlerinde çocuğun, annenin, babanın onurunu koruyarak, çocuğun üstün yararına dikkat eden biçimde işlemler yapılacak. Çocuk görüşme merkezlerinin yaygınlaştırılması için yeni adımlar atılacak. 13 Haziran'da Bolu, Burdur, Edirne, Karabük, Samsun, Tunceli, Yozgat, Alanya, Bafra, Boğazlıyan, İskenderun, Karşıyaka, Menemen ve Ödemiş'te de bu uygulamayı başlatılıyoruz. Artık çocukların icra marifetiyle, zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir. Çocukların 'teslime konu eşya' olarak tutanaklarda nitelendirilmesi sona erdirilmiştir. Çocukların ailelerinin bulunduğu evlerin etrafının polis veya jandarmayla sarılarak icra marifetiyle, pek çok olumsuz görüntüye, fotoğrafa neden olma dönemi kapanmıştır. Artık çocuğun onuruna yakışan, çocuk-veli görüşmesini sağlayan sağlıklı bir dönem başlamıştır. Velilerin, annenin, babanın, akrabaların her birinin hak ve hukukunu koruyan yeni bir dönem başlamıştır. Çocuğun psikolojisini bozan, onun sağlıklı birey olmasını olumsuz yönde etkileyen haksız, utanç verici uygulamaya son verilmiştir."

Bakan Bozdağ, Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışını yaptıktan sonra içeride verilen hizmetleri inceledi. Bakan Bozdağ, aynı tesis içindeki Okçuluk ve Atlı Okçuluk Eğitim Merkezi'ni de gezerek, ok atışı yaptı. Bakan Bozdağ, daha sonra Uşak Valiliği'ne geçti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Uşak Ramazan ÇETİN

2022-06-11 16:54:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.