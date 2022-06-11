Bakan Bozdağ, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uşak’ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, “Yaptığımız eserler ve verdiğimiz hizmetle kendimizi millete anlattık” dedi.

Uşak Ata Park’ta bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, parti yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan toplantı, AK Parti İl Başkanlığı ve Uşak Belediyesi tarafından hazırlanan geçmişte yapılan projeleri tanıtan video ile devam etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, Uşağa önemli işlere başlangıç yapmak için geldiğini belirten Bakan Özdağ, AK Parti iktidarının uzun zamandır milletin her alanda sorunlarını çözmek ve refahını arttırmak için çalıştığını belirtti. Bakan Özdağ, “Eğitimden sağlığa, ulaşımdan adalete ve emniyette dahil her alanda büyük reformlara imza attık. Biz hükümet olarak bu reformları milletimize bir yandan anlattık. Diğer yandan da anlatmadan yaptığımız eserler ve verdiğimiz hizmetle kendimizi millete anlattık. Adalet, yargı ve hukuk devleti alanında çok büyük reformlara imza attık. Bir yandan hak arama yollarını çoğaltırken, öte yandan hukuk devletinin önündeki nice engelleri kaldırdık. Türkiye’mizi demokratik anlamda güçlendirmek için tarihi reformlara imza attı. Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında insanların çekindiği, korktuğu sorunların bir bir çözümünü sağladık. Türkiye'yi farklı bir noktadan daha farklı bir noktaya getirdik. 2002 yılının başını hatırladığımız da ekonomisi çökmüş bir Türkiye'yi devraldık. Hatırlarsanız 3 yıl bizden bir şey istemeyin dediler. Bizler meydanlarda milletimizin karşısına çıktığımızı, ülkemizin gerçekleriyle yüzleşerek siyaset yaptığımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. Bugün muhalefet partileri Türkiye'nin gerçekliğinden kopuk bir siyaset anlayışıyla milletin önünde duruyor. Ama biz yaşadığımız sorunları biliyor ve bu soruların çözümlerini üretmek konusunda gece gündüz çalışan ehil kadrolarla donatılmış bir siyasi hareketiz. Türkiye'nin 2002 yılına geldiğinde yaşadığı ekonomik sorunları tek tek çözdük. Enflasyonu ve faizi aşağı indirdik. Bütün alacakların paralarını ödedik. IMF’ye muhtaç ve onun vesayetin de bir Türkiye'yi tam bağımsız hale getiren adımlar attık. Ülkemizin dört bir yanını devasa eserlerle donattık. Bölünmüş yollardan TOKİ konutlarına, havaalanlarından demiryollarına, üniversitelerden şehir hastanelerine kadar yaptık. Uşak’ın ne tarafına dönerseniz dönün, hangi tarafın adım atarsanız eserlerimizi göreceksiniz. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Sayın Erdoğan'ın AK kadroların oralara vurduğu eserlerle konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz” dedi.

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