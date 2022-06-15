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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenilenen hayvanat bahçesi, minik öğrencilerle açıldı

İHA

Yenilenen hayvanat bahçesi, minik öğrencilerle açıldı

Yapılan yenileme çalışmalarının ardından Akse Çamlığı’nda bulunan hayvanat bahçesi yeniden açıldı. Yenilenen yüzüyle vatandaşlara açılan hayvanat bahçesinin ilk konukları ise karne sevinci yaşayan minik öğrenciler oldu.

Uşak Belediyesi tarafından yenileme çalışmalarının başlatıldığı Akse Çamlığı’nda bulunan hayvanat bahçesinin çalışmaları tamamlandı. Hayvanat bahçesine kazandırılan yenilikler ve hayvanların ardından belediye tarafından anlamlı bir açılış düzenlendi. Yenilenen yüzüyle vatandaşlara açılan hayvanat bahçesinin ilk konukları bu sene eğitim öğretim yılını tamamlayarak karnelerini alan anasınıfı ve ilköğretim öğrencileri oldu. “Karne Karnavalı” adı verilen etkinlikte buluşan öğrenciler, kendileri için sahnelenen birbirinden farklı şovlar ve yarışmalarla eğlenceyi doyasıya yaşadı.

Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; karne alan öğrencileri eğlendirmek ve ödüllendirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, aynı zamanda baştan aşağı yeniledikleri ve farklı hayvan türlerini getirdikleri Hayvanat Bahçesinin açılışını da yapmış olduklarını söyledi. Çocuklara hayvan sevgisi aşılamanın ve onları kent yaşamı içerisinde göremeyecekleri türlerle bir araya getirmenin önemine değinen Çakın; Akse mesire alanının yeniden aileler ve çocuklarla dolu bir hale gelmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 9 aydır süren çalışmaları sonucu bu alanın Uşak halkına yakışır bir hale geldiğinin altını çizen Çakın; “Yapmak kadar korumak ve temiz kullanmak da çok önemli. Ben halkımızın da bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğinden eminim. Ders yılını tamamlayıp karnelerini alan çocuklarımızın keyifli bir yaz tatili geçirmesini diliyorum” dedi.

Çocuklar karne sevincini doyasıya çıkardı
Etkinliğe katılan öğrencilerinin odak noktası haline gelen hayvanat bahçesi büyük ilgi görürken, çocuklar ve aileler farklı hayvan türlerinin önünde fotoğraf çektirdi. Diğer yandan müzik ve eğlenceli şovların damga vurduğu etkinlikte karne hediyelerini alan ve çeşitli ikramlarla güzel bir gün geçiren çocuklar; yaz tatiline keyifli bir başlangıç yapmalarını sağlayan etkinlikten dolayı Uşak Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çocuklarla birlikte etkinlik alanına gelen aileler ve öğretmenler bugüne kadar yapılan en eğlenceli etkinliklerden biriyle karşılaştıklarını belirterek, çocukların etkinlik boyunca çok eğlendiğini, sihirbazlık ve jonglör gösterilerini keyifle izlediklerini ifade etti. Gün boyu devam eden renkli şovların yanı sıra Uşak Belediyesi hayvanat bahçesindeki yeni hayvan türlerinin de çocukların çok ilgisini çektiğini söyleyen veliler, Uşak Belediyesi’ne çocuklar için düzenledikleri tüm faaliyetler için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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