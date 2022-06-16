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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta 2 bin 330 kilogram atık pil toplandı

İHA

Uşak’ta 2 bin 330 kilogram atık pil toplandı

Uşak’ta 2 tondan fazla atık pilin toplandığı kampanyada dereceye giren öğrencilere hediyeleri Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından verildi. Ayrıca Başkan Mehmet Çakın, Sıfır Atık Market’in de açılışını gerçekleştirdi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende Atık Pil Toplama Kampanyası’nda en çok pil toplayarak dereceye giren öğrencilere hediyeleri verilmek üzere tören gerçekleştirildi. Düzenlenen törende Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a, Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Yalçın, Mehmet Kurnaz ve Meral Gülmez Saçar ve öğrenciler eşlik etti.

Bu yıl 2 bin 330 kilogram atık pilin toplandığı kampanyada en çok pili toplayan 7 okuldan 30 öğrenciye bisiklet hediye edilen törende konuşan Başkan Çakın; Uşak Belediyesinin çevreye duyarlı yaklaşımından ve çevre dostu faaliyetlerinden bahsetti. Dereceye giren çocukları tek tek tebrik eden Çakın, “Sağlıklı bir gelecek için hem çevremizi temiz tutmamız gerekiyor hem de tüm kaynaklarımızı itinayla korumamız gerekiyor. Biz yıl boyunca birçok faaliyet ve projeyle özellikle çocuklarımızda çevre bilincini oluşturmak adına çalışıyoruz. Atık yağ ve atık pil de bunların başında geliyor” dedi. Öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı da tebrik eden Başkan Çakın, bundan sonra da çocukları ve halkı çevre konusunda bilinçlendirmek adına sık sık yeni projelere imza atılacağını belirtti.

“Sıfır Atık Market” faaliyete başladı
Hediye töreninin ardından beraberindeki heyetle Atatürk Kültür Merkezi önünde bulunan Sıfır Atık Markete geçen Başkan Çakın, kurdele keserek marketin açılışını gerçekleştirdi. Geri dönüşümün önemine değinen ve yurt genelinde yürütülen Sıfır Atık Projesinin detaylarını anlatan Çakın, Sıfır Atık Marketin tüm halkımıza hayırlı olmasını diledi. Sıfır Atık Marketin hizmete girmesiyle birlikte; vatandaşlarımız plastik, cam ve metal gibi atıklarını sıfır atık markete getirerek atık kutularına atabilecek, bu kutulardan atıklar karşılığında kalem, kedi ve köpek maması gibi çeşitli hediyeler elde edebilecek.

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