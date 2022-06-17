Uşak’ta alt yapı çalışmasında teknoloji dönemi başladı

Kanal hatlarını kameralı cihazla inceleyen Uşak Belediyesi, sorunları tespit edip anında müdahale etti.

Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü; alt yapıda (kanalizasyon, yağmur suyu ve su hatları) meydana gelen arızaları tespit etmek, güncel durumlarını gözlemlemek ve yeni yapılan hatların kalitesini ölçmek amacıyla dijital görüntüleme sistemi ile kanal hatlarını kayıt altına aldı. Acun Sokak ve çevresinde yapımı devam eden “Yayalaştırılan Sokaklar” projesi tamamlanmadan önce harekete geçen ekipler; esnaf ve halkın yoğun olarak temas ettiği bölgede üst yapı hizmetlerine geçilmeden önce alt yapı incelemelerini başlattı. Bu bölgedeki tüm kanalizasyon hatlarını dijital kameralı cihazla inceleyen ekipler ayrıca yeni döşenen yağmur suyu hatlarının yapım kalitesini ve kotlarını da izledi.



Tespit edilen arızalar giderildi

Tüm verileri kayıt altına alan ekipler, bu bölgedeki hatlarda ileride sorun oluşturabilecek bir takım arızalar tespit etti. Anında müdahale ederek buradaki arızayı gideren ekipler, ileride oluşabilecek sorunları da belirleyerek ilgili noktaları kayıt altına aldı. Bu sayede gelecekte tüm bölgeyi kazmak yerine noktasal olarak müdahale etme şansı bulacak olan Uşak Belediyesi, kenti ve bölge esnafını ileride oluşabilecek maddi zararlardan da korumuş oldu.

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