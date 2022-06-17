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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çakın’dan Babalar Günü mesajı

İHA

Başkan Çakın’dan Babalar Günü mesajı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, önümüzdeki Pazar günü kutlanacak olan Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Mesajında hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla evlatlarına güç veren babaların şefkat ve sevgilerini ailesinden esirgemediğini söyleyen Çakın, “Onların tek isteği çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek, çocuklarının vatana ve millete faydalı olduğunu görebilmektir. Varlık sebebimiz olan babalarımıza sadece yılda bir gün değil, her an saygı ve sevgi gösterilmelidir” dedi. Kendisi de hem bir evlat hem de bir baba olarak babalık gibi kutsal bir sorumluluğu üstlenmenin önemine değinen Başkan Çakın; “Baba kelimesi bir çocuğun söylediği ilk sözlerden birisidir. Bu sözün değerini bilmek ve onlara layık iyi birer evlat olmak, sevgi ve saygı göstermek, hepimiz için yerine getirilmesi gereken bir vefa borcudur” dedi.

Şehit Babalarını Unutmadı
Babaların sahip olduğu kişiliğin çocukların en büyük serveti olduğunun altını çizen Çakın; “Bir babanın çocuğuna bırakabileceği en değerli miras; doğruluk, dürüstlük, çalışma ve paylaşma gibi erdemleri aşılamaktır. Güvenli ve güzel bir geleceğin yoluna ışık tutan, yaşam ormanlarımızın ulu çınarları babalarımızın Babalar Gününü içtenlikle kutluyorum. Başta şehit babaları olmak üzere ebediyete intikal etmiş babalarımızı da bu vesileyle rahmetle anmak istiyorum” dedi.
Başkan Çakın, baba adaylarını da unutmayarak tüm baba adaylarına doğacak evlatlarıyla ve aileleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu yarınlar temenni etti.

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