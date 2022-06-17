Uşak’ta "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni" Gedik Piliç 4 ödüle layık görüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni" Gedik Piliç 4 ödüle layık görüldü

İHA

Uşak'ta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni" düzenlendi. Törende Gedik Piliç toplamda 4 ödüle layık görüldü.

Uşak’ta "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni" Gedik Piliç 4 ödüle layık görüldü

Uşak'ta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni” düzenlendi. Törende Gedik Piliç toplamda 4 ödüle layık görüldü.
Türkiye Odalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda (UTSO) düzenlenen "UTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi" açılışına katıldı. Merkezin açılışının ardından Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Mehmet Altay, Belediye Başkanı Mehmet Çakın UTSO Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Ekonomiye Değer Katanlar” ödül törenine katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, Uşak’ın iplik, halı, deri ve dokuma kumaş başta olmak üzere, tam 18 üründe, üretim kapasitesi anlamında, Türkiye’de 1. Konumda olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Uşak, 11 üründe ikinci, 30 üründe ise üçüncü sırada. Bu vesileyle, Uşak’ta üretim ve yatırım yapan, tüm girişimcilerimizi de tebrik ediyorum. Uşak’ın buralara gelmesinde emeği olan tüm girişimcilerimizle ve onları en iyi şekilde temsil eden OdamızlaBorsamızla, Başkanlarımızla, yönetim kurulu, meclis üyeleri, genel sekreterlerimiz ve tüm çalışanlarıyla iftihar ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde firmalara ödülleri ve firma yetkililerine plaketleri verildi. Ödül törenine aldığı 4 farklı ödülle damga vuran Gedik Piliç’i temsilen katılan Fabrika Müdürü Sinan Gürüç, verilen plaketleri Vali Turan Ergün’den aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2022 YKS Uşak İl Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 2022 YKS Uşak İl Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı ...
Başkan Çakın’dan Babalar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çakın’dan Babalar Günü mesajı
Uşak’ta 60 bin 805 öğrenci karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Uşak’ta 60 bin 805 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Uşak’ta alt yapı çalışmasında teknoloji dönemi başladı
YEREL HABERLER Uşak’ta alt yapı çalışmasında teknoloji dönemi ...
Uşak’ta 2 bin 330 kilogram atık pil toplandı
YEREL HABERLER Uşak’ta 2 bin 330 kilogram atık pil toplandı
Geleneksel değerleri korumak ve yaşatmak adına düğün canlandırması yapıldı
YEREL HABERLER Geleneksel değerleri korumak ve yaşatmak adına düğün ...
Yenilenen hayvanat bahçesi, minik öğrencilerle açıldı
YEREL HABERLER Yenilenen hayvanat bahçesi, minik öğrencilerle açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.