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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta polis ekipleri YKS’ye giren öğrenciler için seferber oldu

İHA

Uşak’ta polis ekipleri YKS’ye giren öğrenciler için seferber oldu

Uşak’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı.
Milyonlarca adayın girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olsan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saatler 10.15’i gösterdiği sırada başladı. Uşak’ta da birçok aday, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri yerlere gitti. Öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları gözlenirken, aileleri de öğrencileri motive etmeye çalıştı. Adaylar, sınava dakikalar kala yapılan evrak kontrolleri ve üst aramalarının ardından sınava girecekleri sınıflara yerleşti. Sınava giren öğrencilerin yakınları ise okul bahçelerinde dua etmeleri kameralara yansıdı. Bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak sınavın ilk oturumu olan TYT için bugün ter dökecek öğrenciler yarın ise ikinci oturum olan AYT'ye girecek.
Öte yandan saatler 09.00’ı gösterdiğinde telsiz muhaberesine giren İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, birimlerin fark etmeden, ellerinde konu olmayan bütün polis ekiplerinin trafiği etkileyecek uygulama ya da müdahalede bulunulmamasını belirtti. Ayrıca İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, elinde evrak, çanta olan ve telaş halinde, panik olan, sınav yerlerine geç kaldığı anlaşılan vatandaşlara yardımcı olunacağını söyledi. Mesut Gezer, vatandaşların araçlara davet edileceğini, polis memurlarının yaya olması durumunda gerekirse taksi tutmasını ve gereğini kendisinin yapacağını aktardı. Emirler doğrultusunda harekete geçen Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de çok sayıda öğrenci ve aileleleri sınav yerlerine yetiştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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