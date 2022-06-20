Uşak Üniversitesinin 20 projesi destek kazandı

Uşak Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen 33 projeden 20'si, destek almaya hak kazandı. 20 öğrenciyle bir araya gelen Rektör Ekrem Savaş, “Öğrencilerimizin proje yapmaları ve bu projeleriyle destek almalarından dolayı gurur duyuyoruz” dedi.



Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde destek almaya hak projeler belli oldu. Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan programda Uşak Üniversitesinin değişik fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerden 33 proje başvurusu yapıldı. Yapılan bu başvurulardan 20 proje, desteklenmeye hak kazandı. Elde edilen bu başarının ardından Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, destek almaya hak kazanan 20 öğrenci ve danışmanlarıyla bir araya gelerek teşekkür belgesi takdim etti.



Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesinin son yıllarda yaptığı çalışmalarla proje sayısını artırdığına dikkat çekerek sadece üniversitemiz akademisyenlerinin değil öğrencilerimizin de proje ürettiklerini belirtti. Bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Rektör Savaş “Öğrencilerimizin proje yapmaları ve bu projeleriyle destek almalarından dolayı gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin yaptığı 33 projenin 20’si desteklenmeye hak kazandı. Başta öğrencilerimiz olmak üzere onları proje hazırlama süreçlerinde destekleyen ve projelerinde danışmanlık yapan öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

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