Bozan Çevik, Uşak Cumhuriyet Başsavcısılığına atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesi ile Bozan Çevik, Uşak’ın yeni Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Dün gece saatlerinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi açıklandı. Açıklanan kararnameyle 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Açıklanan kararnameyle Uşak’ın yeni Cumhuriyet Başsavcısı, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.