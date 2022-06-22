Uşakspor'da Ümit Karan gitti

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig'de sezon bittikten sonra suskunluğa bürünüp henüz adım atmayan Uşakspor'da teknik direktör Ümit Karan'la yolların ayrıldığı öğrenildi. Uşak'a geçen sezon içinde gelen Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldız futbolcusu Ümit Karan'ın Anagold 24Erzincanspor'la söz kestiği iddia edildi. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-06-22 11:16:16



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