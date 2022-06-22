Uşak'ta 'Genç Nesiller Yarışıyor' proje yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Uşak Üniversitesi, “Genç Nesiller Yarışıyor” proje yarışmasında finale kalan projelerin poster sunumu ve dereceye girenlere ödül törenine ev sahipliği yaptı.



Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO) tarafından “Genç Nesiller Yarışıyor” proje yarışması düzenlendi.

Finale kalan 21 projenin poster sunumları ve ödül töreni Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Eyüp Fırat, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Düzenlenen ‘Genç Nesiller Yarışıyor’ proje yarışmasında finale kalan 21 projenin tanıtım stantlarını gezen jüri üyeleri ve katılımcılar projeler hakkında bilgi aldı.



Rektör Savaş ödül töreninde yaptığı konuşmada proje çalışmalarının önemine değinerek, bilime ve topluma katkısı olan gençler yetiştirmenin üniversitelerin ve akademisyenlerin temel sorumluluklarından olduğuna dikkat çekti. Dijitalleşmenin, otomasyonun ve endüstri 4.0’ın öne çıktığı çağımızda, inovasyon kültürünün, girişimciliğin ve teknolojinin öğrencilere aşılanmasına bu tarz etkinliklerin katkısı büyük olduğunun altını çizen Prof. Dr. Savaş, “Uşak Üniversitesi olarak TEKNOFEST’e katılan öğrenci gruplarımız, Öğrenci Araştırma projelerine başvuran ve kabul alan öğrenci sayılarımız da her yıl artmaktadır. Öğrencilerimizi teşvik etmek için proje yazım eğitimlerimiz, yönlendirmelerimiz de Teknoloji Transfer Ofisimiz tarafından sürekli gerçekleştirilmeye devam ediyor, öğrencilerimizin proje çalışmaları ile birebir ilgileniyoruz. Uşak Üniversitesi olarak, gelenekselleştirmeyi planladığımız bu bölgesel proje yarışmalarının ilimizdeki ve bölgemizdeki girişimcilik ekosistemi adına hayırlı olmasını diliyoruz. Öğrencilerimizin tasarımları, projeleri bizim gurur kaynağımız. Bugün öğrencilerimizin başlattığı küçük projelerin, küçük girişimlerin bile ilerde ülkemizin araştırmageliştirme çalışmalarına katkısı olacağına, bununla birlikte katma değeri yüksek ürünlere, hatta uluslararası ortak projelere zemin oluşturacağını inanıyoruz. Proje yarışmamızın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, sponsorlarımıza ve hepsinden önemlisi projesi ile gelen tüm öğrencilerimize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Programda jüri tarafından yapılan değerlendirmede ödüle layık bulunan projelere ödülleri takdim edildi.

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