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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTS Tasarım Merkezi, 4 çalışmada patent almaya hak kazandı

İHA

DTS Tasarım Merkezi, 4 çalışmada patent almaya hak kazandı

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi personelleri tarafından hazırlanan 4 tasarım çalışması Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanmasının ardından tescil belgesi aldı.

DTS Tasarım Merkezi Seramik Birimi personelleri Öğretim Görevlisi Gülçin Çavdar ve Öğretim Görevlisi Ceyda Sıkı'nın 4 adet seramik tasarım başvurusu onaylanarak “Tasarım Tescil Belgesi” almaya hak kazandı. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, DTS Tasarım Merkezinin ilklere imza atmaya devam ettiğine dikkat çekerek, “DTS Tasarım Merkezimizin Seramik alanında aldığı ‘Tasarım Tescil Belgesi’ Uşak Üniversitesinin bu alanda aldığı ilk belge. Üniversitemiz adına bu alanda alınan bu belge ile hazırlanan tasarımlarımız, 6 bin 769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda 28 Aralık 2021 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle korunmak üzere tescil edilmiştir” dedi.,

“Hedefimiz dışa bağımlılığı azaltmak”
DTS Tasarım Merkezinin her bir biriminin yaptığı çalışmalardan gurur duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Savaş, “Uşak’ımız deri, tekstil ve seramik alanlarında öne çıkan bir şehir. Bu alanlarda bugüne kadar tasarım konusunda bir eksiklik vardı. Ancak Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezimiz kurulduğu andan itibaren tasarım konusunda firmalarımızın dışa bağımlılığını azaltacak çalışmalar yapmaktadır. Sadece şehrimizdeki firmalara değil, ülkemizin önde gelen kamu kurumlarına ve özel işletmelerine de tasarım yapıyoruz. Çok kısa zamanda büyük adımlar attık. DTS Tasarım Merkezimiz adından sıkça söz ettirmeye devam edecektir. DTS Tasarım Merkezi Seramik Biriminde görev yapan Öğretim Görevlilerimiz Gülçin Çavdar ve Ceyda Sıkı’yı, Üniversitemize ‘Tasarım Tescil Belgesi’ kazandırdıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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