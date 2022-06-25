Uşak BBP İl Başkanlığı binası Mustafa Destici katılımıyla açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak BBP İl Başkanlığı binası Mustafa Destici katılımıyla açıldı

İHA

Uşak BBP İl Başkanlığı binası Mustafa Destici katılımıyla açıldı

Uşak Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı yeni binası Genel Başkan Mustafa Destici’nin katılımıyla açıldı.

Uşak’ta İslice Mahallesi’nde bulunan Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı yeni binası, Genel Başkan Mustafa Destici’nin katılımıyla açıldı. Açılış töreninde Genel Başkan Destici'ye İl Başkanı Erhan Şahin, çevre illerin başkanları ve çok sayıda parti üyesi eşlik etti. Burada gerçekleşen açılışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, davalarının, üyelerin gayretleriyle, fedakarlıklarıyla büyüdüğünü, bundan kaynaklı da Uşak’ta bugün, düne göre daha güçlü olduklarını söyledi. Destici, partisinin ne kadar çok büyüdüğünü sandıkta göreceklerini de sözlerine ekledi.

“Büyük Birlik Partisi Türkiye’yi yönetecek tecrübeye, akla ve kadrolara sahiptir”
Destici, 73 il ve yüzlerce ilçe gezdiklerini, geriye kalan 8 vilayetle birlikte ilçeleri de gezeceklerini, sonrasında yeniden il ziyaretlerine başlayacaklarını söyledi. Partisinin Türkiye’yi yönetebilecek donanıma sahip olduğunu söyleyen Destici, “Büyük Birlik Partisi Türkiye’yi yönetecek tecrübeye, akla ve kadrolara sahiptir. İnşallah bu önümüzdeki genel seçimlerde bunu sandıklarda da göreceğiz. Bunun içindir ki 81 ilimizin hem il merkezi, ilçe, belde, köylerde, mahallelerde çalışmamızı sürdürüyoruz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından parti üyelerine rozet takılırken Mustafa Destici’ye de hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kanatlı sektörünün lideri Gedik Piliç, başarısını 4 ödülle birden taçlandırdı
YEREL HABERLER Kanatlı sektörünün lideri Gedik Piliç, başarısını 4 ...
DTS Tasarım Merkezi, 4 çalışmada patent almaya hak kazandı
YEREL HABERLER DTS Tasarım Merkezi, 4 çalışmada patent almaya hak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.