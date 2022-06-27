Uşak Üniversitesi İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı meyvelerini vermeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı meyvelerini vermeye başladı

İHA

Uşak Üniversitesinde uygulanmakta olan İşletmelerde Mesleki Eğitim (İME) programı meyvelerini vermeye başladı.

Uşak Üniversitesi İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı meyvelerini vermeye başladı

Uşak Üniversitesinde uygulanmakta olan İşletmelerde Mesleki Eğitim (İME) programı meyvelerini vermeye başladı.

Lisans ve ön lisans programlarında eğitimöğretim gören öğrencilerin öğrenim sürecinde aldıkları teorik bilgilerini, atölye ve laboratuvar uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmeyi, işletme organizasyonlarını, üretim süreçlerini, yönetim aşamalarını, yeni teknolojileri tanımalarını, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini sağlamayı amaçlayan Uşak Üniversitesi İşletmelerde Mesleki Eğitim (İME) programıyla son dönemlerinde işletmelerde öğrenim gören öğrencilerimiz, firmalar tarafından işe alınıyor.
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO) Koordinatörü Öğretim Görevlisi Atike İnce Yardımcı ve koordinatör yardımcısı Öğretim Görevlisi Fatih Yalçın, İME Programında stajyer öğrenci çalıştıran firmaları ziyaret etti.

Uşak Üniversitesi Öğrencileri ‘İşletmelerde Eğitim’ programıyla istihdam sahibi oluyor
Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi öğrencilerinin ‘İşletmelerde Mesleki Eğitim (İME)’ programıyla istihdam sahibi olduklarını belirterek, firma temsilcilerine teşekkür etti. İME programında Uşak Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan 22 öğrencimizin Balta Orient Tekstil’de 2021/2022 akademik yılı bahar döneminde stajyer olarak çalıştığını, içlerinden 7 öğrencinin, dokuma, kalite, bakım departmanlarında istihdam edildiğini ve diğer öğrencilerin de mülakatlarının devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Savaş, “Yaklaşık 5 yıldır ilgili birimlerimizle sektördeki tüm firmaları ziyaret ederek, nitelikli işgücü konusunda çalışmalar yapıyoruz. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi, Uşak İnşaat Mühendisleri Odası, kamu kurumları, özel firmalarla nitelikli işgücü ile ilgili protokollerimiz var. Öğrencilerimiz bu tür protokoller ve İME programı sayesinde öğretim programlarının son döneminde işletmelerde ders görüyorlar. Program şu an Mühendislik Fakültemizde ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzdaki bölümlerde uygulanıyor. Önümüzdeki dönem İME Programını uygulayan fakülte ve meslek yüksekokulu sayımızı artıracak çalışmalar içindeyiz” dedi.

İME programının işletmelere ihtiyaç duydukları nitelikte iş gücünü kendi yetiştirme imkanı sunduğunun altını çizen Rektör Savaş “İşletme maliyet ve tanıma süreci yaşamadan kendi yetiştirdiği öğrenciyi istihdam etme fırsatı buluyor. İME programıyla gelen öğrencileri değerlendiren işletme, öğretim programlarındaki eksiklikleri gözlemleyebiliyor. Tespitlerini üniversite ile paylaşarak hem eğitim sisteminin bir parçası oluyor hem de programların ihtiyaç duyulan düzeyde güncellenmesine katkıda bulunarak sistemin dinamik bir yapı kazanmasını sağlıyor. İhtiyaçlarına uygun programların açılması ile ilgili görüş sunuyor. Ayrıca, İME programında öğrencilere danışmanlık yapan akademisyenlerimiz sayesinde, işletme sahipleri ihtiyaç duyduğu akademik bilgi ve tecrübelere daha rahat ulaşma imkânı buluyor. Bu da daha dinamik bir üniversitesanayi işbirliğinin oluşmasını sağlıyor” şeklinde konuştu.

İldeki farklı birçok firma ve işletmede çok sayıda Uşak Üniversitesi öğrencisinin İME programında tecrübe kazanmakta ve başarılarını, azimlerini ortaya koyarak istihdama hak kazanmakta olduğunu ifade eden Rektör Savaş, İME Programıyla işletmesinde öğrenci bulunduran tüm firmalara ve kuruluşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak BBP İl Başkanlığı binası Mustafa Destici katılımıyla açıldı
YEREL HABERLER Uşak BBP İl Başkanlığı binası Mustafa Destici ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.