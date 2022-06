Kayaağıl Termal Tesisinde yenileme çalışmaları başladı

Şifalı suyu, temiz havası ve keyifli ortamı ile Uşak’ın önemli merkezlerinden biri olan Kayaağıl Termal Tesisinin yerli ve yabancı misafirlere daha iyi hizmet verilebilmesi adına çerçeveli bir yenileme çalışması başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çakın, tesisin Uşak halkına yakışır bir hale getirileceğini söyledi.



Pandemi döneminde yalnızca apart kısmında vatandaşlara hizmet vermeye devam eden Kayaağıl Termal Tesisi, yüzme havuzu ve diğer olanaklarıyla da misafirlerinin keyifli vakit geçirebileceği bir ortama dönüşüyor. Yalnızca görünen değil, alt yapısındaki görünmeyen yüzüyle de yenilenen ve uzun vadede Uşak halkının sorunsuz bir şekilde kullanabileceği tesiste çalışmalar tabandan tavana devam ediyor.



Tüm tesisatlar yenileniyor

Elektrik ve mekanik olmak üzere tüm tesisatta yenileme yapılacak olan çalışmalar çerçevesinde; havuzların yalıtımları ve zeminleri değiştirilecek. Ön ve arka kısımların dış cepheleri ile yıpranan alçı tavanların da yenileneceği proje çerçevesinde apartlar hariç her alanda detaylı düzenlemeler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Teknik yenilemelerin yanı sıra vatandaşların tesise geldiğinde aileleri ve arkadaşları ile hoş vakit geçirebilecekleri modern bir kafe ve lezzetli menüsü ile hizmet verecek bir restoran bölümü de kullanıma hazır durumda olacak.



“Daha nezih bir ortam elde edeceğiz”

Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Akkaya, AK Parti Belediye Meclis Üyesi İbrahim Türksoy ve ilgili daire müdürleri ile birlikte tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, proje sürecini yakından takip ettiklerini söyledi. Çalışmaların yapıldığı her alanı detaylı bir şekilde analiz eden ve proje yürütücüleri ile bilgi alışverişinde bulunan Çakın; “Vatandaşlarımız için burayı daha güzel, daha konforlu kullanılabilir bir yer haline getirmek adına büyük bir gayret içerisindeyiz. Buranın önemine yakışır bir hale gelmesi ve vatandaşlarımız tarafından tercih edilmesi noktasında çalışmaları yakından takip ediyoruz” diye konuştu.



Uşak’ın en önemli tesislerinden biri

Bir önceki ihalenin ekonomik süreç nedeniyle tamamlanamadığını belirten Başkan Çakın, şu an ihale sözleşmesinin imzalandığını ve anlaşmalı müteahhit firma ile çalışmalara başlandığını belirtti. Çakın “Burası Uşak’ın doğa harikası bölgelerinden bir tanesi. Gerekli ve özverili çalışmalar sonucunda bu tesis vatandaşlara sorunsuz bir şekilde hizmet verecek. İnşallah termal suyumuzu ailelerimizle olması gerektiği gibi daha modern ve daha konforlu bir tesisle buluşturacağız” diye konuştu.



Yaklaşık 5 aylık bir süre çerçevesinde planlanan ve kış mevsimi başlamadan hazır hale getirilmesi hedeflenen proje sonucunda; kadınlar ve erkekler için ayrı olacak şekilde yenilenmiş hamamları, havuzları, tuz ve buhar odalarını içeren, her alanı ile tamamen yenilenmiş bir tesis, misafirlerin hizmetine girmiş olacak.

