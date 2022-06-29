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Bebeğe cinsel istismar sanığına 41 yıl, suçu gizleyen anneye 7 ay hapis

DHA

Bebeğe cinsel istismar sanığına 41 yıl, suçu gizleyen anneye 7 ay hapis


Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)UŞAK'ta P.T (3) isimli erkek çocuğuna, annesi Ceylan T.´nin (27) birlikte yaşadığı sevgilisi Yaşar Ercan (34) tarafından cinsel istismarda bulunulup, eziyet edildiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Sanık Ercan hakkında 41 yıl 6 ay, Ceylan T.'ye ise 'suçu bildirmemek'ten 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
İzmir'de yaşayan Ceylan T., 6 ay evli kaldığı eşinden 2,5 yıl önce ayrılıp, annesinin yanına taşındı. Ceylan T., bir süre sonra sosyal medya üzerinden Yaşar Ercan ile tanıştı. Oğlu P.T.'yi yanına alan Ceylan T., 8 Mart 2021'de, çocuğunu daha iyi şartlarda büyüteceğini söylediği belirtilen Ercan'ın Uşak'taki evine yerleşerek birlikte yaşamaya başladı. 1 ay sonra Ceylan T., o dönem 2 yaşında olan oğlunu yerde baygın bulup, hastaneye götürdü. Hastanede oğlunun darbedilip, nitelikli cinsel istismara uğradığını öğrenen Ceylan T., şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ercan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yaşar Ercan hakkında 'nitelikli cinsel istismar', 'öldürmeye teşebbüs ve eziyet' suçlarından 60 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. İddianamede Ceylan T. hakkında da 'suçu bildirmemek'ten 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Davanın 22 Nisan'daki 2'nci duruşmasında savcı, mütalaasını açıklayıp, Ercan hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'sistematik eziyet' ve 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından 60 yıla kadar hapis cezası, Ceylan T. hakkında ise 'suçu bildirmemek'ten 1,5 yıla kadar hapis talep etti.
Davanın Uşak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen 3'üncü duruşmasına sanık Yaşar Ercan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer sanık Ceylan T., taraf avukatları ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) gönüllüleri ise salonda hazır bulundu.
SAVUNMASINDA 'İFTİRA' DEDİ
Duruşmada söz verilen Ceylan T., üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
Sanık Yaşar Ercan da kendisine iftira atıldığını öne sürdü ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, Yaşar Ercan hakkında 'cinsel istismar' suçundan 36 yıl, 'eziyet' suçundan ise 5 yıl 6 ay hapis cezası kararı verdi. Ceylan T. hakkında ise 'suçu bildirmemek'ten 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek, hükmün geri bırakılması kararlaştırıldı. 
Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) İzmir Hukuk Koordinatörü avukat Aybüke Özdağ, "Heyet vermiş olduğu karar ile içimizi bir nebze olsun ferahlatmıştır. Davayı üst mahkemelerde de takip etmeye devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2022-06-29 14:34:52

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